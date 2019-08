Fonte: inter.it

Inter in campo questa mattina al Centro Sportivo Suning per un test amichevole contro l'AC Gozzano. Nella sfida di preparazione alla prima giornata di Serie A contro il Lecce i nerazzurri si sono imposti per 2-0 con le reti di Lukaku nel primo tempo e Politano, su rigore, nella ripresa. Questo l'11 iniziale di Conte: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.