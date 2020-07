Inter, ansia per Lukaku: può saltare il Torino. Oggi possibili accertamenti per il belga

Inter in ansia per le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Come riferisce il Corriere dello Sport, nel match di Verona, il belga ha avvertito un fastidio tra l'adduttore della coscia destra e l'anca, chiedendo il cambio e se oggi alla ripresa il fastidio non dovesse essere scomparso, allora si procederà con gli accertamenti del caso. Non è poi da escludere una sua esclusione cautelativa contro il Torino.