La Gazzetta dello Sport non esclude l'immediato esordio di Cedric, neo acquisto nerazzurro. Potrebbe farlo già domani, in Coppa Italia, quando invece mancherà De Vrij: l’olandese si è fermato per un affaticamento muscolare. Salterà di nuovo la Lazio, al massimo si proverà a portarlo in panchina: al suo posto Miranda favorito su Ranocchia. Giocherà Politano, poi squalificato per due giornate in A, anche se il club valuta il ricorso.