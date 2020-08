Inter e Milan, derby marchiato EA Sports: le due squadre saranno in esclusiva su FIFA 21

Inter-Milan, nella stagione videoludica 2020-2021, si potrà giocare soltanto su FIFA 21. Le due società meneghine, infatti, hanno annunciato che saranno in esclusiva sul videogioco della Ea Sports. Come noto, dovranno vedersela con il Piemonte Calcio: la Juventus, infatti, è dall'anno scorso legata a Konami e al suo titolo PES.

“The finest blessing of all was the support. It brought us courage and gave us the power to win.” 🔴⚫ @EASPORTSFIFA will be our Official Football Gaming Partner in a new exclusive multi-year partnership 🤝🎮⚽️

Pre-order #FIFA21 now ➡️ https://t.co/tOFBWsCWlM #SempreMilan pic.twitter.com/icezTXlNRc

— AC Milan (@acmilan) August 3, 2020