Inter, Handanovic è il primo portiere capitano nella storia del club

© foto di PhotoViews

Samir Handanovic è da ieri il nuovo capitano dell'Inter. Il portiere sloveno è il primo nel suo ruolo a essere insignito in via ufficiale della fascia da parte della società nerazzurra. Ovviamente, altri estremi difensori hanno occasionalmente portato la fascia da capitano al braccio: è già capitato allo stesso Handanovic, ma il pensiero va per esempio a Gianluca Pagliuca che, assente per infortunio Bergomi, nel '98 alzò da capitano la Coppa Uefa vinta contro la Lazio a Parigi. Tuttavia, nella lista dei 26 capitani dell'Inter (da Marktl a Handanovic appunto) non vi era mai stato un portiere titolare della fascia in via permanente.