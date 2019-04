Inter, Lautaro e De Vrij in gruppo: ok per Frosinone. Out Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ottime notizie in arrivo da Appiano Gentile per Luciano Spalletti. Nell'allenamento di stamane, il tecnico dell'Inter ha ritrovato in gruppo sia Lautaro Martinez che Stefan De Vrij. Entrambi sono reduci da infortuni muscolari accusati nella sosta per le nazionali ed entrambi hanno preso parte alla seduta odierna per la prima volta svolta totalmente in gruppo. Un doppio rientro preziosissimo in vista della volata finale di stagione. Come detto, invece, assente Marcelo Brozovic: lui salterà certamente Frosinone e Roma, ma c'è speranza per rivederlo contro la Juventus. Lo riferisce Sky Sport.