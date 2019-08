Inter, Lukaku oltre quota 100. Per il Lecce si scalda il baby Esposito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku ha superato quota 100. È quanto sostiene il Corriere dello Sport, che spiega come il belga all’arrivo a Milano pesasse ben 104 chili. Nulla di sorprendente - si legge - visto che l’attaccante ha saltato praticamente tutta la pre-season. Adesso, l’obiettivo è quello di scendere quanto prima sotto il quintale, magari già in tempo per la prima di campionato con il Lecce, fissata per lunedì 26 agosto (gli almanacchi raccontano che il peso forma di Lukaku sia 94 chili). In ogni caso il colosso belga non potrà essere al massimo contro i salentini, né sul piano della brillantezza né su quello dell’autonomia. Insomma, se è difficile immaginarlo fuori dall’undici titolare lo è altrettanto prevederlo in campo oltre l’ora di gioco. E l’altro problema è legato a chi far giocare assieme a Lukaku.

Chi al posto di Lukaku? - Lautaro Martinez per forza di cose in ritardo rispetto ai compagni, essendo rientrato per ultimo dopo le vacanze post Coppa America. Lo stesso Politano, peraltro, si è dovuto fermare per tre settimane a causa di infortunio muscolare. Insomma, al netto di un nuovo innesto nel reparto avanzato non ci sarebbe da stupirsi se il baby Esposito trovasse spazio anche nella prima gara ufficiale.