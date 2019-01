Inter, Miranda fa visita al São Paulo e riabbraccia Hernanes

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima di tornare in Italia per riprendere la preparazione con l'Inter, Joao Miranda, in vacanza in Florida, si è recato in visita nel ritiro di Orlando del São Paulo, dove ha militato dal 2006 al 2011. Il difensore nerazzurro, in uscita a gennaio, ha potuto così ritrovare vecchi amici e riabbracciare Hernanes, nuovo acquisto del club paulista e suo ex compagno di squadra.