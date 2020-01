© foto di Federico De Luca

Non è stato solo Lautaro Martinez ricevere un provvedimento disciplinare nel concitato finale di Inter-Cagliari. A finire sul taccuino del direttore di gara anche Tommaso Berni che già al momento dell'espulsione di Lautaro aveva mostrato dalla panchina nervosismo. Dopo il triplice fischio, il portiere nerazzurro è corso da Manganiello per stringegli la mano e complimentarsi in maniera platealmente ironica, gesto che non è piaciuto all'arbitro che ha estratto il cartellino rosso anche per lui.