Inter, oggi ad Appiano anche Marotta: sale la tensione in vista della Juve

La super sfida tra Inter e Juventus si avvicina sempre più e in casa nerazzurra sale la tensione in vista di una partita decisiva per l'accesso alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi erano presenti ad Appiano Gentile Beppe Marotta, Dario Baccin e Giovanni Gardini che hanno assistito all'allenamento e sono rimasti vicini alla squadra in vista della gara di sabato sera.