© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora un arrivo dalla Spagna per l’Inter, che a partire da questo mese ha messo sotto contratto Ruben Guillem, come nuovo International Sales Manager del club. L’uomo, che negli ultimi sei anni ha lavorato per il Valencia, manterrà una posizione simile a quella occupata nella società spagnola, dove è stato responsabile delle licenze e ha partecipato alla ricerca di sponsor regionali. Lo riporta calcioefinanza.it.