© foto di PHOTOVIEWS

Qualche episodio dubbio in Inter-Sassuolo come sottolinea la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 26’ Perisic tira a lato da distanza ravvicinata ma è in fuorigioco di pochi centimetri: bravo l’assistente De Meo. Al 32’ Pairetto interrompe una promettente azione d’attacco dell’Inter per ammonire Sensi, autore di un intervento falloso su Brozovic: errore, doveva concedere il vantaggio. Al 34’ contatto in area tra Magnani e Politano, Pairetto lascia correre, il centrale del Sassuolo è intervenuto sul pallone. Al 5’ della ripresa giusto il giallo a Brozovic che mette giù Rogerio, il quale viene ammonito un minuto dopo per una trattenuta a Politano. Al 16’ Pairetto ferma Djuricic che si stava involando nella metà campo dell’Inter: anche qui doveva concedere il vantaggio. Nel finale, silent check per confermare che l’intervento di Locatelli su D’ambrosio non merita il rigore".