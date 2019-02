© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti ripartirà dal 4-2-3-1 per battere il Bologna e risalire la corrente. Solo un ballottaggio secondo la Gazzetta dello Sport, quello tra Nainggolan e Lautaro. Per il resto, scelte fatte. Cedric al debutto dal 1', Miranda ancora titolare con De Vrij non al meglio, Candreva a destra e Joao Mario a sinistra. Questa la probabile formazione schierata dal quotidiano:

(4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Joao Mario; Icardi.