Inter, straordinario Sensi: già eguagliato il suo record di gol

Stagione fin qui da urlo per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, grazie al gol segnato stasera contro l'Udinese, ha infatti già eguagliato il suo record di gol in una singola stagione in Serie A. L’ex Sassuolo era arrivato infatti a due nel 2017/18 e nel 2018/29.