Inter-Torino, la moviola: mani di Bastoni, ai granata manca un calcio di rigore

vedi letture

Anche ieri sera, nella sfida Inter-Torino, abbiamo assistito ad un tocco di mano in area di rigore che farà discutere. Minuto 38, Bastoni in area parte con le braccia dietro la schiena salvo poi allargarle in seguito. Nel ruotare sembra cercare il pallone di De Silvestri. Per l'arbitro Massa non ci sono gli estremi per il rigore e il VAR conferma la sua decisione, ma la decisione sembra sbagliata. Non solo quello l'errore di serata, secondo la Gazzetta dello Sport che giudica la prestazione di Mazza insoddisfacente.