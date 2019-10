Israele-Brasile, l'arbitro ammonisce Kakà per scattarsi un selfie con lui

Curioso siparietto durante la sfida amichevole tra Israele Legends e Brasile Legends disputata ieri. L'arbitro della partita, al 50' di gioco, si è avvicinata infatti a Ricardo Kakà ammonendolo senza alcuna ragione. O meglio, senza alcuna evidente ragione, visto che la stessa direttrice di gara ne ha approfittato per scattarsi un selfie con l'incredulo campione brasiliano. Ecco svelato, dunque, il motivo del giallo probabilmente più insolito della storia del calcio. Il Brasile alla fine ha trionfato per 4-2, ma a fare il giro del mondo è stato proprio l'incontro ravvicinato tra Kakà e la giovane arbitro donna.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N

