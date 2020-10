Italia, altre due defezioni per l'Olanda: out Belotti e Bonaventura contro i tulipani

Non solo Lazzari: per la Nazionale altre due defezioni in vista della sfida di mercoledì (ore 20.45, Gewiss Stadium di Bergamo) contro l'Olanda: fuori anche Andrea Belotti, squalificato, che domani farà rientro a Torino e Giacomo Bonaventura della Fiorentina, che ieri aveva lasciato il ritiro per la nascita del figlio e non rientrerà per la sfida ai tulipani.