© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La divisa non può seguire la moda". Così Alessandro Altobelli, intervistato da La Repubblica, chiosa contro la scelta della FIGC e di Puma di mandare in campo la nazionale con una divisa verde nel prossimo contro con la Germania come home kit: "Sono rimasto sbalordito, adesso magari ci chiameranno verdi? È un po' come buttare giù San Siro. La maglia azzurra è tradizione, non certo moda. Va bene il marketing, ma si limiti a una partita, non di più".