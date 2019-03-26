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Italia - Liechtenstein 6-0, il tabellino

26.03.2019 22:55 di Alessio Calfapietra   articolo letto 3775 volte
Pavoletti completa la goleada
© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito il tabellino del match fra Italia e Liechtenstein, seconda gara delle qualificazioni ad Euro 2020:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci (79' Izzo), Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho (57' Zaniolo), Verratti; Politano, Quagliarella (72' Pavoletti), Kean. A disp: Cragno, Donnarumma, Biraghi, Barella, Cristante, Grifo, Bermardeschi, Lasagna, Immobile. All.: Roberto Mancini

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele (46' Malin), Polverino, Wieser, Kuhne (68' Meier); Hasler, Salamovic (82' Buchel). A disp: Hobi, Majer, Yildiiz, Eberle, Rechsteiner, Gubser, Ospelt, Frick, All.: Helgi Kolvidsson.

Arbitro: Kirill Levnikov (Russia)

Marcatori: 17' Sensi, 32' Verratti, 35', 45' + 3 Quagliarella, 69' Kean, 76' Pavoletti

Ammoniti: Izzo (I) Hasler (L)

Espulso: al 45' Kaufmann (L).

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