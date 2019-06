Italia-Olanda, a 19 anni dal cucchiaio di Totti. Sognandone uno rosa

© foto di Luca Eugeni/Image Sport

In vista della sfida fra Italia e Olanda femminile, valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo, la mente non può andare a una gara fra le due nazionali a livello maschile che valeva una finale del Campionato Europeo. Parliamo di quell’Olanda-Italia passato alla storia per il cucchiaio di Francesco Totti nella lotteria dei calci di rigore. La Nazionale di Dino Zoff chiuse tempi regolamentari e supplementari sullo 0-0 contro i padroni di casa, e favoriti, al temine di una gara stoica e sofferta per poi passare il turno grazie alle parate di Francesco Toldo e alla classe, mista a un pizzico di follia, del numero 10 Totti.

A 19 anni di distanza sognare una replica a livello femminile non è vietato: del resto anche questa volta come allora l’Italia parte con gli sfavori del pronostico. E chissà se, in caso di calci di rigore, non vi sia un'azzurra tanto folle da replicare il gesto di Totti.