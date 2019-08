Italia u.18, i convocati per una doppia amichevole

Il Mondiale di categoria è alle porte e l'Italia under 18 si prepara con un'amichevole contro la Serbia. Appuntamento a Roma al Francesca Gianni ed allo stadio Tre Fontane, rispettivamente il 7 e 9 settembre. In ottobre si svolgerà un ulteriore raduno, questa volta al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. A partire dal 28 ottobre gli azzurrini saranno impegnati in Brasile nel Mondiale, dove sono stati inseriti nel gruppo F insieme a Paraguay, Messico e Isole Salomon.

Carmine Nunziata ha convocato 22 giocatori nati nel 2002:

Portiere

Manuel Gasparini (Udinese), Filippo Rinaldi (Parma)

Difensori

Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Giorgio Cittadini (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona)

Centrocampisti

Michael Brentan (Sampdoria), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Niccolò Squizzato (Internazionale), Franco Tongya Heubang (Juventus), Samuele Giovane (Atalanta), Andrea Capone (Milan), Nikola Sekulov (Juventus), Edoardo Bove (Roma)

Attaccanti

Alessandro Arlotti (Monaco), Nicolò Cudrig (Monaco), Sebastiano Esposito (Internazionale).