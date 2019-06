Intercettato dall’edizione odierna del Corriere di Bergamo, il capitano della Primavera dell’Atalanta, che ora sta disputando il Mondiale Under 20 con l’Italia, Enrico Delprato ha dichiarato: “Abbiamo vinto il girone, affronteremo i padroni di casa negli ottavi, sarà difficile perchè avremo il pubblico contro. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, speriamo di arrivare in fondo. Gasperini? Sta facendo un lavoro incredibile a Bergamo, è un allenatore moderno, in Italia non gioca nessuno come lui. Dà la possibilità a tutti e non guarda in faccia nessuno, permette ai giovanili migliorare. Vedremo in Champions”.