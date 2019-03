© foto di Federico Gaetano

Alessandro Plizzari, giovane portiere del Milan e della Nazionale Under 20, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del Mondiale Under 20, che si disputerà fra maggio e giugno: "L'italia è forte, siamo un bellissimo gruppo. Noi non molliamo mai, prevedo un bel Mondiale perché noi scendiamo in campo sempre con la voglia di lottare".