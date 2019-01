Italia under 15, al via il nuovo corso: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parte il nuovo ciclo della nazionale under 15. Un lungo percorso di selezione, avviato dai quattro stage territoriali e culminato nel consueto torneo di Natale ha ristretto la lista a 33 giocatori classe 2004 convocati del ct Patrizia Panico.

Il raduno è fissato per lunedì 28 gennaio a Coverciano, con quattro sedute di allenamento che porteranno alla gara finale a ranghi contrapposti il giovedì successivo. Come spesso accade, la società più rappresentata è l'Atalanta con cinque calciatori.

Portieri

Tommaso Bertini (Atalanta), Bryan Bonucci (Inter), Filippo Manzari (Fiorentina)

Difensori

Edoardo Barracane (Torino), Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Falasca (Roma), Daniele Mainardi (Brescia), Filippo Missori (Roma), Filippo Romano Nobile (Juventus), Andrea Pelamatti (Inter), Bruno Prati (Fiorentina), Riccardo Pregnolato (Padova)

Centrocampisti

Federico Accornero (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Nicolò Biral (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Alessio Guerini (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Empoli), Cher Ndour (Atalanta), Andrea Palella (Genoa), Giordano Rossi (Lazio), Leonardo Straccio (Pescara)

Attaccanti

Antonio Pesce (Napoli), Leonardo Rossi (Milan), Niccolò Sette (Milan), Davide Pio Stabile (Atalanta), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Tommaso Galante (Juventus), Tommaso Mancini (Vicenza Virtus).