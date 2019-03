Italia under 18, i convocati: prima volta per Daniel Maldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo appuntamento per l'Italia under 18 guidata da Daniele Franceschini. Questa domenica è previsto il raduno presso il CPO "Giulio Onesti" all'Acquacetosa di Roma, in vista della gara amichevole contro l'Olanda in programma il 22 marzo a Katwijk. Prima gara ufficiale in azzurro per Daniel Maldini, protagonista di una grande stagione con la Primavera del Milan.

Questo l'elenco dei convocati classe 2001:

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan)

Difensori

Leonardo Raggio (Genoa), Fabio Ponsi (Fiorentina), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta), Francesco Semeraro (Roma), Michael Ntube (Inter)

Centrocampisti

Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Nicolò Rovella (Genoa), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Matteo Pinelli (Juventus), Gianmarco Cangiano (Roma)

Attaccanti

Alessandro Cortinovis (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Riccardo Tonin (Milan).