Club Brugge, Mignolet guarda alla Fiorentina: "Sono in vantaggio, non cadiamo nei tranelli"

Simon Mignolet, portiere del Club Brugge, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina di domani (ore 18:45), semifinale di ritorno di Conference League: "Siamo concentrati su questa sfida senza pensare troppo agli altri, è una gara come le altre. Siamo in un buon momento, ci sentiamo bene adesso aspettiamo di far bene domani sera sfruttando l’esperienza di calciatori più esperti come me o Vanaken. Di sicuro domani sarà più dura rispetto alle gare che abbiamo giocato fino ad ora".

Gli italiani e la loro passione?

“È vero, lo vedremo domani, hanno il vantaggio di un gol in più, noi cercheremo di fare il nostro meglio cercando di fare un gol prima possibile. Non dovremo farci prendere dall’ansia, rimanere calmi e farci trascinare dai nostri tifosi senza cadere nei loro tranelli. Dobbiamo sempre pensare alla finale senza farci prendere dai pensieri sulla finale di Atene”.

L’importanza di questa partita?

“Contando che gioco in una squadra belga è un po’ più importante di tutte quelle che ho giocato. Servirà una buonissima prestazione ma sogniamo la finale. Il nostro percorso in Europa è già stato importante ma è tutta la stagione che è buona. Tutto questo però è il passato, adesso conta la gara di domani. Se penso alla mia carriera mi è già capitato di affrontare gare importanti, contro il Real Madrid o il Barcellona, ma per il popolo belga quella di domani è una gara storica.

Se ci sarà un rigore?

“Non so se finiremo ai rigori, vedremo domani, ci penserò sul momento”

Sarà una serata storica?

“Come ho già detto è una grande opportunità per noi, per la nostra gente, per questo sappiamo quanto è importante non fallire l’appuntamento di domani. Non tutti riescono ad arrivare così avanti in Europa, per noi è una motivazione in più a fare il massimo”.

Il gol di Skov Olsen?

“Ha fatto un gol molto bello, ha qualità per riuscirci e noi sappiamo che il suo talento potrà aiutarci molto domani. Il suo rientro è fondamentale perchè ci potrà aiutare tanto”.

La gara d’andata?

“La Fiorentina è una squadra forte, l’ha dimostrato ma noi vogliamo fare almeno due gol per superare il turno. Non sono preoccupato per come sarà la partita, quello che più conta sarà non prendere gol”.