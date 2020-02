Italian Sport Awards, nona edizione. L'elenco dei premiati

Fonte: ufficio stampa

Martedi 4 febbraio, a Castellammare di Stabia (Napoli) torneranno gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019, si appresta a vivere la sua nona edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Giovedi scorso, nella Sala Consiliare di Castellammare la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani quest’anno andrà di scena presso l'hotel Dei Congressi. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale patrocinato dal Coni, Leghe, AIA, Ordine Nazionale Giornalisti e Comune di Castellammare di Stabia. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro sport che verranno premiati per la stagione 2018-2019, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. Tra le novità di questa edizione anche la premiazione dei Miglior 11 di A e B e del Miglior Arbtiro VAR. Come ormai da qualche anno, ci sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com, che per la sezione Media e Informazione è riuscito ad aggiudicarsi quello di Miglior Redazione Sportiva Web. Di seguito l'elenco completo dei premiati per l’edizione 2019:

SERIE A - BEST AWARDS – Stagione 2018/2019

Miglior portiere™ Alex Meret

Miglior difensore™ Francesco Acerbi

Miglior centrocampista™ Lorenzo Pellegrini

Miglior attaccante™ Fabio Quagliarella

Miglior calciatore™ Federico Chiesa

Miglior giovane calciatore™ Nicolò Barella

Miglior giocatore rivelazione™ Nicolò Zaniolo

Miglior esordiente™ Sebastiano Esposito

Miglior goal™ Fabio Quagliarella

Miglior bomber™ Fabio Quagliarella

Miglior club™ Atalanta Calcio

Miglior procuratore™ Alessandro Lucci

Miglior allenatore™ Luciano Spalletti

Miglior giovane allenatore™ Roberto D'Aversa

Miglior presidente™ Antonio Percassi

Miglior direttore sportivo ™ Gabriele Zamagna

Miglior direttore sportivo ™ Fabio Paratici

Miglior giovane direttore sportivo™ Daniele Faggiano

Miglior addetto stampa™ Andrea Benazzi

Miglior arbitro™ Gianpaolo Calvarese

Miglior arbitro VAR™ Massimiliano Irrati

Miglior tifoseria™ Napoli

Premio gestione social™ A.S. Roma

Premio speciale™ SPAL Srl

Premio speciale procuratore™ Mario Giuffredi

Top 11 di A

Portiere™ Ginaluigi Donnarumma

Terzino Destro™ Giovanni Di Lorenzo

Terzino Sinistro™ Cristiano Biraghi

Difensore Centrale ™ Leonardo Bonucci

Difensore Centrale™ Alessio Romagnoli

Centrocampista Laterale Destro™ Manuel Lazzari

Centrocampista Laterale Sinistro™ Lorenzo Insigne

Centrocampista Centrale ™ Nicolò Barella

Centrocampista Centrale™ Bryan Cristante

Attaccante ™ Fabio Quagliarella

Attaccante™ Ciro Immobile

Mister ™ Massimiliano Allegri

SERIE B-BEST AWARDS – Stagione 2018/2019

Miglior portiere™ Mauro Vigorito

Miglior difensore™ Fabio Lucioni

Miglior centrocampista™ Sandro Tonali

Miglior attaccante™ Massimo Coda

Miglior calciatore™ Alfredo Donnarumma

Miglior giovane calciatore™ Gaetano Castrovilli

Miglior giocatore rivelazione™ Gabriele Moncini

Miglior esordiente™ Davide Bettella

Miglior goal™ Gennaro Tutino

Miglior bomber™ Alfredo Donnarumma

Miglior procuratore™ Luca Urbani

Miglior allenatore™ Fabio Liverani

Miglior giovane allenatore™ Alessandro Nesta

Miglior presidente™ Oreste Vigorito

Miglior direttore sportivo™ Tony D' Amico

Miglior addetto stampa™ Gianluca Lambiase

Miglior Squadra™ A.S. Cittadella Srl

Miglior arbitro™ Marco Piccinini

Miglior Scouting™ Ciro Caruso

Miglior Scouting™ Giuseppe Galli

Miglior tifoseria™ Lecce

Premio gestione social™ U.S. Cremonese Spa

Premio speciale™ Roberto Venturato

Premio alla Carriera™ Antonio Floro Flores

Premio alla Carriera™ Giovanni Munar

Top 11 di B

Portiere™ Alberto Paleari

Terzino Destro™ Lorenzo Venuti

Terzino Sinistro™ Gaetano Letizia

Difensore Centrale ™ Valerio Mantovani

Difensore Centrale™ Matteo Legittimo

Centrocampista Laterale Destro ™ Marco Mancosu

Centrocampista Laterale Sinistro™ Mattia Zaccagni

Centrocampista Centrale™ Luca Palmiero

Centrocampista Centrale ™ Gaetano Castrovilli

Attaccante ™ Massimo Coda

Attaccante ™ Andrea La Mantia

Mister ™ Eugenio Corini

SERIE C- BEST AWARDS – 2018/2019

Miglior Attaccante Girone A ™ Giuseppe Caccavallo

Miglior Attaccante Girone A ™ Riccardo Martignago

Miglior Centrocampista Girone A™ Alessio Sestu

Miglior Direttore Sportivo Girone A™ Luca Matteassi

Miglior Goal Girone A ™ Simone Della Latta

Miglior Attaccante Girone C™ Daniele Paponi

Miglior Portiere Girone C™ Raffaele Ioime

Miglior Portiere girone C™ Paolo Branduani

Miglior Centrocampista Girone C™ Manuel Ricci

Miglior Portiere Girone B™ Victor De Lucia

Miglior Centrocampista Girone B™ Fabio Scarsella

Miglior Attaccante Girone B™ Pasquale Maiorino

Miglior Addetto Stampa Girone B ™ Matteo Oxilia

Miglior Centrocampista Girone C™ Andrea Migliorini

Miglior Allenatore Girone A™ Roberto Boscaglia

Miglior Difensore Girone A™ Michele Pellizzer

Miglior Difensore Girone A™ Dario D' Ambrosio

Miglior Addetto Stampa Girone A™ Matteo Gerboni

Miglior Dirigente Sportivo Girone C™ Clemente Filippi

Miglior Direttore Sportivo Girone C™ Ciro Polito

Miglior Allenatore Girone C™ Fabio Caserta

Miglior Difensore Girone C™ Nicolas Allievi

Miglior Addetto Stampa Girone C™ Angelo Scaltriti

Miglior Calciatore Girone B™ Leonardo Candellone

Miglior Presidente Girone B™ Mauro Lovisa

Miglior Difensore Girone B™ Alberto Barison

Miglior Centrocampista Girone B™ Salvatore Burrai

Miglior Allenatore Girone B™ Attilio Tesser

Miglior Giocatore Esordiente Girone B ™ Tommaso Pobega

Miglior Calciatore Girone C™ Eugenio D'Ursi

Miglior Giocatore Esordiente Girone A™ Pierluigi Pinto

Miglior Goal Girone C™ Alessandro Marotta

Miglior Presidente Girone C™ Massimiliano Santoriello

Miglior Addetto Stampa Girone C™ Lorenzo Ansaldi

Miglior Portiere Girone A™ Ermanno Fumagalli

Miglior Dirigente Sportivo Girone B™ Silvia Canfora

Miglior Procuratore Serie C™ Giovanni Tateo

Miglior Giovane Procuratore serie C™ Valeriano Narcisi

Miglior Giovane Procuratore serie C™ Francesco Iovino

Miglior Attaccante Girone C™ Manuel Sarao

Miglior Difensore Girone C™ Ramos Aya

Miglior Goal Girone C™ Giacomo Tulli

Miglior Bomber Girone A™ Francesco Tavano

Miglior Direttore Sportivo Girone B™ Matteo Lovisa

Miglior Squadra Girone A™ Virtus Entella Srl

Miglior Squadra Girone B™ Pordenone Calcio Srl

Miglior Squadra Girone C™ S.S. Juve Stabia Srl

Miglior Giocatore Esordiente Girone C™ Alessandro Minelli

Miglior Arbitro Lega Serie C™ Simone Sozza

Miglior Dirigente Sportivo Girone A Alessio Butini

Miglior Tifoseria Girone B™ Triestina

Premio Speciale Felice Evacuo

Premio alla Carriera™ Francesco Scarpa

Premio Gestione Social AC Monza Spa

SERIE D - BEST AWARDS – Stagione 2018/2019

Miglior squadra girone E™ Unione Sportiva Pianese Srl

Miglior squadra girone A™ Calcio Lecco 1912 Srl

Miglior squadra girone B™ Como 1907 Srl

Miglior squadra girone F™ Cesena FC Srl

Miglior squadra girone H™ Picerno Srl

Miglior squadra girone I™ SSC Bari Spa

Miglior squadra girone G™ U.S. Avellino Srl