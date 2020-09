Izco torna in Sicilia. E arrivano gli auguri del Papu Gomez: "Vamos Catania"

Nonostante un presente all’Atalanta e un futuro forse in Arabia Saudita, l’attaccante Alejandro Gomez non dimentica l’affetto che lo lega al Catania e ai suoi ex compagni-connazionali degli anni in Sicilia. Attraverso una storia di Instagram il Papu ha così voluto augurare buona fortuna a Mariano Izco tornato a vestire i colori rossazzurri nella giornata di ieri.