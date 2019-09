Jorge Jesus: "CR7 migliore di Messi. È un esempio per tutti i bambini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus, attuale allenatore del Flamengo, si è espresso sull'eterno duello fra Messi e Cristiano Ronaldo tramite i microfoni di Globo Esporte. Il tecnico portoghese ha inserito nella discussione anche il nome di Neymar: "Per me Cristiano Ronaldo è il migliore. Non ho dubbi su questo. Segna sempre 30, 40 o 50 gol e non ha bisogno di gesti artistici come Messi. Tutti dovrebbero prendere esempio da Ronaldo, on tanto per la sua qualità, bensì per ciò che è come professionista e per come è arrivato al top. Dovrebbe essere una lezione per tutti i bambini che giocano a calcio. Neymar? Poteva raggiungere lo stesso livello se si fosse allenato e avesse avuto la stessa testa di CR7".