Julio Cesar: "Il Flamengo ha le carte in regola per battere il Liverpool"

L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, ha parlato della finale del Mondiale per Club fra Liverpool e Flamengo. "Il Brasile ha questa capacità di produrre grandi giocatori e talenti, stiamo parlando di un paese di 210 milioni di persone. Il calcio brasiliano sarà sempre considerato come una sorta di calcio artistico per via della qualità tecnica dei singoli giocatori, è normale. Il Flamengo ha questa opportunità di vincere, hanno grande fiducia nei propri mezzi e affrontano il Liverpool, una grande squadra, però ha le carte in regola per vincere questa partita. Il Flamengo ha fatto vedere un grande calcio quest'anno, con l'arrivo di Jorge Jesus. I giocatori hanno capito la sua filosofia e i metodi di lavoro. Questo ha permesso al Flamengo di vincere il campionato e la Libertadores. Va in finale con grande fiducia nei propri mezzi".