vedi letture

Julio Cesar: "Il mondo mi ha conosciuto grazie all'Inter. In nerazzurro anni di impegno"

L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, tra i grandi protagonisti del Triplete nel 2010, ha parlato oggi alla Rinascente in via del Tritone a Roma in occasione degli Inter Days. È stata l’occasione per rilasciare anche alcune dichiarazioni relative al mondo nerazzurro: “È un enorme piacere, ancora vicino ai nostri tifosi interisti - ha esordito -. Per me è meraviglioso, penso che sono stati tanti anni di impegno e lotta per questa società. Il mondo ha conosciuto Julio grazie a questa società. Devo ringraziare per sempre l’Inter e, quando posso, per me stare vicino ai tifosi e a questa società è sempre un piacere”, riporta Fcinternews.it.