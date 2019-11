Juve, Alex Sandro lavora per l'Atletico: con l'Atalanta tocca a De Sciglio?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato dolorante dagli impegni col Brasile, Alex Sandro prova a recuperare per l'Atlético Madrid. Secondo quanto riferito da Tuttosport il terzino sinistro, reduce da un semplice affaticamento all'adduttore sinistro, rimarrà fuori nel prossimo confronto di campionato contro l'Atalanta, ma dovrebbe poi rientrare tra i convocati per la sfida di Champions ai Colchoneros. Per la gara contro i nerazzurri si candida quindi De Sciglio, insidiato da Danilo.