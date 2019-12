© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato su Instagram la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa: "Non è il risultato che volevamo, complimenti alla Lazio che ha vinto. Adesso sfruttiamo questa sosta per recuperare le energie fisiche e mentali per iniziare il 2020 nel migliore dei modi".