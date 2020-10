Juve, disavventura per il padre di Kulusevski: incidente in auto mentre lo andava a prendere

vedi letture

Brutta disavventura, per fortuna senza conseguenze, per il padre di Dejan Kulusevski. Secondo quanto riferito da Sky, sarebbe rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre si recava a prendere il figlio alla Continassa (oggi è terminato l'isolamento del gruppo squadra della Juventus). Nessuna conseguenza, ma i due sono dovuti andare via in taxi.