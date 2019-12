© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua analisi sull'infermeria della Juventus, il Corriere dello Sport sottolinea come il faro - oltre che su Cristiano Ronaldo - sia puntato sugli infortunati da recuperare in vista della Lazio. A differenza di Rabiot e Khedira, infatti, più lungo è il discorso su Douglas Costa, fermatosi a Bergamo per una lesione muscolare alla coscia destra. Impossibile pensarlo in campo contro i biancocelesti, il periodo stop previsto (più o meno 15 giorni) potrebbe portarlo in campo per l’ultima gara del girone di Champions l’11 a Leverkusen o per la successiva sfida di campionato contro l’Udinese del 15.