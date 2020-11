Juve, il tridente è possibile? Condò: "No, uno tra Morata o Dybala con Cristiano Ronaldo"

4 gol allo Spezia nell’ultima di campionato, 4 al Ferencvaros in Champions e un potenziale offensivo non ancora sfruttato appieno che presto potrebbe portare Andrea Pirlo a delle importanti scelte di formazione. Continuare a giocare con due attaccanti e due esterni o puntare sul tridente Ronaldo, Morata e Dybala, visto che adesso anche l’argentino sta riprendendo la forma migliore? A rispondere ad uno temi caldi di casa Juventus, dagli studi di Sky, è stato Paolo Condò: "Morata non è mai stato un’alternativa a Ronaldo, ma la sua rivalità nell’attacco del Real era con Benzema, per giocare proprio al fianco di CR7 come penso che alla sarà alla Juve dove ci sarà una rivalità con Dybala per giocare acconto al portoghese".