Per una volta, solo Mario Mandzukic sarà soltanto spettatore della Juventus. E via Twitter l'attaccante croato, oggi contro il Milan assente per infortunio ( Qui il live testuale TMW della gara ), manda un messaggio ai suoi compagni di squadra: "Sto lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane. Nel frattempo, sono il loro più grande tifoso - in bocca al lupo per stasera".