Juve-Napoli, Marani: "Ribaltamento senza precedenti. Mina tante certezze"

vedi letture

“È un ribaltamento con pochi precedenti”. Dagli studi di Sky, Matteo Marani analizza la decisione su Juventus-Napoli: ”Mette di fronte due giustizie sportive, per dire: il collegio di garanzia è entrato nel merito, non è andato sulla legittimità del processo. Secondo me chi ama lo sport e il calcio vuole vedere la partita e il campo che prevale: credo che tutti siano felici che questa partita si giocherà. È chiaro che questa vicenda pone un vulnus non indifferente: mina le certezze. Se la giustizia della federcalcio ha idee chiare e quella presso il CONI ribalta il giudizio questo ci pone molti dubbi: per esempio, ora ci sarà la sentenza su Roma-Diawara. Ora magari il calcio punterà la giustizia amministrativa”.