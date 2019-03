Juve, nessun esame per CR7: il portoghese ha lasciato la Continassa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella mattinata di oggi Cristiano Ronaldo è rientrato alla Continassa e ha avuto un colloquio con lo staff medico bianconero dopo l'infortunio ai flessori della coscia destra. Nessun esame svolto in giornata, con il portoghese, che ha lasciato da poco il centro sportivo, che verrà sottoposto a nuovi test nei prossimi giorni per capire meglio quali potranno essere i reali tempi di recupero e se potrà essere a disposizione per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax del prossimo 10 aprile. Oggi CR7 non è passato dal J Medical ma è rimasto per circa 3 ore alla Continassa. A riportarlo è Sky Sport.