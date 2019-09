© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal sito della Juventus arriva il report medico in merito alle condizioni di Miralem Pjanic e Douglas Costa, usciti malconci dalla gara di sabato pomeriggio al Franchi di Firenze contro la Fiorentina.

Per il centrocampista bosniaco gli esami eseguiti questa mattina al JMedical non hanno evidenziato lesioni muscolari, con il giocatore che oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo.

Per quanto riguarda invece l'attaccante brasiliano gli accertamento hanno reso nota una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero.