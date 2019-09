© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sponsorizzazioni, si sa, possono dividere i giocatori e i propri club. In Germania ricordano ancora il celebra caso di Mario Götze, in maglietta Nike alla sua presentazione con il Bayern Monaco sponsorizzato Adidas. Nulla di così clamoroso in casa Juventus, dove però Paulo Dybala si è reso protagonista oggi di una Instagram story in cui sostanzialmente pubblicizza FIFA20, titolo di punta della Ea Sports. Un videogioco in cui, però, non compare la Juventus (i bianconeri sono stati rinominati come Piemonte Calcio), che in estate ha stretto una partnership con Konami, produttrice di PES 2020, principale competitor di FIFA.