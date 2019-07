Juve, parla Platini: "Rabiot ha qualità. De Ligt? Cifre senza senso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michel Platini parla della Juventus che sta nascendo in queste settimane. Attraverso La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore bianconero ha parlato dell'arrivo a Torino del suo connazionale Adrien Rabiot. "Rabiot è molto più di un buon giocatore. Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista", le parole di Le Roi che non è sicuro di una nuova esperienza a Torino di Paul Pogba: "Comunque non so se tornerà, era andato via".

De Ligt. La Juventus è a un passo dall'ingaggio del difensore olandese dell'Ajax, Platini ne ha parlato così alla rosea: "Posso essere sincero? Lo conosco poco. Però ormai 70, 100, 200 sono cifre senza senso. Compri uno per miliardi e quattro anni dopo lo perdi".