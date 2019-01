© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non dovrebbe essere niente di particolare". Così in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato dell'infortunio subito da Giorgio Chiellini durante la sconfitta dell'Atalanta contro la Juventus. Secondo quanto riporta Sky, infatti, la prima diagnosi farebbe pensare a un'elongazione al polpaccio destro, con stop di 15 giorni. Si attendono ovviamente tutti gli accertamenti del caso, ma la presenza del capitano bianconero contro l'Atlético Madrid non è da escludere.