Juve Primavera al crocevia stagionale: Zauli adesso punta alla storia

La mentalità in casa Juve è una cosa seria. E non conosce categoria. “Nella quotidianità batto sui ragazzi e sul fatto che loro devono essere ambiziosi – racconta il tecnico della Primavera, Lamberto Zauli -. Un calciatore deve ambire ad essere tra i migliori quindi nell’impegno quotidiano e nella volontà di esprimere il massimo nelle partite”. E forse non è proprio un caso che l’Under 19 bianconera sia quest’anno tra le squadre più interessanti della stagione, affidata quasi per intero al gruppo 2002 che è al primo anno nella categoria.

Con l’accesso in semifinale di Tim Cup, e quello agli Ottavi di finale di Youth League, la squadra è in corsa su tutti i fronti. Sabato, a Vinovo, il test di maturità con l’Atalanta, capolista solitaria e certamente la squadra da battere in Italia, seppur imbottita da qualche fuoriquota oltre che da elementi all’ultimo anno di Primavera. All’andata finì 5-0 per la Dea, “ma tra quella partita e sabato c’è stato un percorso lungo in cui i ragazzi sono cresciuti tanto, avremo l’occasione di misurare la nostra crescita. Chiaramente dovremo essere al cento per cento” spiega mister Zauli. Effettivamente per molti dei suoi ragazzi è già passato il treno del calcio professionistico, attraverso la Seconda Squadra Under 23 che milita in Serie C.

“I ragazzi hanno qualità, io cerco di farli crescere nella quotidianità e cerco di inserirli nel mondo del lavoro. Noi siamo nel settore giovanile, poi loro sono all’ultimo passo e si affacceranno nel mondo dei grandi – conclude il tecnico della Juve Primavera -. Le esperienze che fanno in quel campionato difficile sono utili per farli crescere ulteriormente. Siamo molto contenti ma penso che la gratificazione sia della società”. Zauli non lo dice ancora ma la sua squadra ha tutte le carte in regola per chiudere brillantemente la stagione e farsi ricordare per molto tempo.