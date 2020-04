Juve Primavera, siparietto tra i portieri: allenarsi "in tempo di quarantena"

vedi letture

Allenarsi in casa non è il massimo, ma non è impossibile. Anche per i portieri. Alessandro Siano, portiere della Juve Primavera, mostra ai compagni di reparto – Filippo Dadone, Franco Israel e Giovanni Garofani – come provare a respingere le deviazioni “in tempo di quarantena”. Il video su Instagram, in camera da letto: pallina di tennis lanciata contro la parete e poi via in tuffo per atterrare sul letto. “Potremmo migliorare la caduta” commenta scherzosamente Israel, con il quale Siano è alternato per tutta la stagione tra campionato, Coppa Italia, Youth League e allenamenti formativi con i portieri della prima squadra. “E’ estrema questa situazione” osserva Garofani. Ma meglio di niente in attesa di tornare in campo.