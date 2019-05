Juve, problemi per Emre Can: out col Toro, convocato Muratore

Cambio nella lista dei convocati della Juventus, in vista della sfida contro il Torino di questa sera. Massimiliano Allegri dovrà infatti rinunciare a Emre Can a causa di alcuni problemi muscolari e al suo porto ha chiamato il giovane Simone Muratore.

ULTIM'ORA | Simone Muratore è stato convocato per il Derby di questa sera al posto di @emrecan_, out per problemi muscolari.#JuveToro #ForzaJuve pic.twitter.com/x7aQnQrtv2

— JuventusFC (@juventusfc) 3 maggio 2019