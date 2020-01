© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo segna come nessuno. Al momento, scrive Tuttosport, il portoghese ha infatti la miglior media gol nella storia della Juve dal dopoguerra, frutto di 43 reti in 65 gare. Sono quindi 0,66 i gol segnati a partita da CR7: al suo stesso livello soltanto Hansen (124 gol in 187 gare bianconere) e Sivori (167 in 253). Andando più indietro nel tempo, spicca l'impossibile media di Hirzer (50 gol in 43 partite, 1,16 a gara, dal '25 al '27). Inutile a dirsi, Ronaldo è ancora in attività: la sua media potrebbe migliorare o peggiorare di partita in partita. Ma per ora brilla nel firmamento della Vecchia Signora.