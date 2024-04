Fiorentina, Beltran: "Necessario fare punti dopo mese complicato in campionato"

"Abbiamo bisogno di una vittoria per scalare posizioni in classifica. In quest'ultimo mese abbiamo perso tanti punti e oggi è necessario portare a casa l'intera posta in palio per regalare una soddisfazione a noi stessi e alla tifoseria. Ci sarà tempo per pensare alla semifinale di giovedì". Queste le dichiarazioni dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran a DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Sottil; Kouame.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Lopez, Beltran, Gonzalez, Castrovilli, Infantino, Belotti, Faraoni, Comuzzo.

Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Kumbulla, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Doig; Pinamonti.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Erlic, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Toljan, Lipani.

Allenatore: Ballardini.