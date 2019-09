© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida alla Fiorentina, con vista sull'Atletico Madrid. La Juventus di Maurizio Sarri si prepara alla gara contro i viola pensando alla prima di Champions al Wanda Metropolitano. E qualche novità, soprattutto a centrocampo, è possibile: in particolare, secondo Tuttosport, oltre a Rabiot che potrebbe prendere il posto di Matuidi sul centrosinistra, salgono le quotazioni di Emre Can in vece del connazionale Khedira. Praticamente certa la presenza di Pjanic in cabina di regia, considerato che Bentancur è rientrato solo ieri dal Sud America.