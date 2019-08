Juve, Salvai incoraggia Chiellini: "Ti rialzerai perché sei un guerriero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La calciatrice della Juventus e dell’Italia Cecilia Salvai, attualmente alle prese con il recupero dopo l’infortunio al ginocchio che le ha fatto saltare il Mondiale, attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al collega Giorgio Chiellini che dovrà operarsi per la lesione del legamento crociato anteriore. “Ti rialzerai perché sei un guerriero. Perché hai sempre combattuto e non smetterai di farlo certo ora. Perché nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà, escono fuori gli uomini come te. Forza capitano, non basterà la sfortuna a fermarti.Ti riaspettiamo presto in campo”.